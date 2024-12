Riscattare il tessuto sociale di Torre Annunziata, creare sbocchi occupazionali e sfruttare il patrimonio naturale. Sono questi gli obiettivi a cui punta l'Amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo. Un progetto ambizioso che mette al centro la risorsa mare, autentico volano di sviluppo.

Una visione di economia sostenibile promossa dall'Osservatorio Agro Green della Regione Campania presiediuto dal Consigliere Regionale Francesco Iovino. Recentemente Torre Annunziata è stata nominata capitale della Blue Economy, un riconoscimento che ha messo in moto una serie di idee e iniziative nate con l'obiettivo di sfruttare tutto ciò che offre il mare. Il progetto è curato da Sofia Felicia Donnarumma, avvocato e consigliera comunale a Torre Annunziata.

"L'Osservatorio è nato apposta per individuare le strategie giuste per creare impese giovanili e start up che sfruttino la risorsa mare - spiega Donnarumma - Abbiamo intenzione di realizzare una succursale anche nella nostra città. Avere una sede ci consente di poter richiedere una serie di finanziamenti alla Regione Campania, tra cui uno da 3 milioni di euro. Fondi necessari per realizzare le attività che abbiamo in programma".

La Capogruppo di Progressisti e Democratici, nonchè presidente della Commissione per le Politiche Sociali, anticipa che il 23 dicembre arriverà in città il camper dell'Osservatorio Regionale. "Un appuntamento importante che si svolgerà proprio a due passi dalla spiaggia del Mappatella. Questa è una prima iniziativa concreta che fa da apripista ad una serie di eventi in programma per sviluppare la Blue Economy sul nostro territorio. Un'occasione per presentare l'inizio delle attività e gli obiettivi che intendiamo raggiungere".



Tante le proposte per Torre Annunziata, tra cui una Summer School sulle attività del mare e un idroscalo volante. "La nostra città deve puntare sulla risorsa naturale per un rilancio. Potrebbe essere la chiave di volta per creare nuovi posto di lavoro - spiega Donnarumma - L'idea è di fare rete con gli imprenditori del polo nautico e con le scuole del territorio per dare il via ad una serie di progetti che potrebbero fare la differenza nella nostra città".



La nomina a capitale della Blue Economy arriva in contemporanea con la riqualifiazione dell'hub portuale in via Caracciolo, che sarà ultimato a breve. "Non dimentichiamo che a Torre Annunziata abbiamo anche la ITS Academy, l’Accademia Marittima Meridionale. Il nostro è il terzo porto più grande della Regione Campania e abbiamo il dovere di sfruttare pienamente le risorse che ci offre il territorio. Sarà fondamentale sensibilizzare adulti e bambini sull'importanza della tutela dell'ambiente, direttrice principale di questo progetto", conclude Donnarumma.