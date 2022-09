"Siamo preoccupati non solo per le famiglie e le imprese ma anche per i comuni. Il caro energia comincia ad avere ripercussioni drammatiche per le già malandate casse degli Enti locali. Le bollette dell'energia elettrica sono triplicate a Castellammare, Torre Annunziata, Torre del Greco come per i comuni della Penisola sorrentina e dei Monti lattari. Sappiamo che da soli i comuni non possono farcela, i bilanci da anni, causa la progressiva diminuzione dei trasferimenti statali, sono in rosso. Effetto rincari a Torre Annunziata. Bollette choc, Gika: “Senza aiuti, aumenteremo i prezzi” L'allarme dell'imprenditore Gino Camera: "In tredici anni non ho mai pagato cifre così alte"

E' improponibile tagliare servizi come l'illuminazione pubblica legati alla sicurezza urbana. Occorre tamponare questa emergenza con un intervento da parte del governo affinché si soccorrano i comuni e si scongiuri il rischio default". Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo, candidato del campo democratico e progressista alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Campania 1 – U07 di Torre del Greco.