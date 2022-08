La pasta aumenterà per potere affrontare i costi saliti alle stelle per le aziende. Tre milioni di euro da pagare per le bollette di gas e luce. È la cifra record a cui è arrivato il Pastificio Di Martino di Gragnano, dopo 1 milione per una sola bolletta dell'azienda conserviera “La Fiammante Pomodoro”, a Buccino.

L'estate 2022 passerà alla storia come l'anno record per le bollette di luce e gas. Particolarmente colpite le aziende dell'agoralimentare, con pastifici e aziende conserviere in testa. "Ho appena ricevuto, tra gas e corrente, bollette per 3 milioni per sei stabilimenti (4 in Campania, uno in Emilia e uno in Lombardia) - racconta Giuseppe Di Martino al quotidiano Repubblica. Il titolare del noto pastificio che, di recente, ha aperto un pasta bar anche a New York parla di un aumento di 20 volte rispetto allo scorso anno. "Serve una soluzione subito, impossibile andare avanticosì. La pasta aumenterà, stiamo rivalutando i prezzi" ha detto.

Male anche la Torrente di Sant'Antonio Abate, che ha ricevuto una bolletta di poco più di un milione per il metano consumato a luglio. Come racconta Gaetano Torrente, responsabile commerciale dell'azienda conserviera di Sant'Antonio Abate, rispetto ai 170 mila euro dell'anno scorso. Gli industriali dei Monti Lattari viaggiano sulle stesse cifre sostenute da Francesco Franzese, titolare dell'azienda conserviera la "Fiammante Pomodoro" che, nei giorni scorsi, ha denunciato su Facebook l'arrivo di una bolletta da 1 milione di euro: una cifra che è 9 volte quella pagata nel 2021. «Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica. Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas di 978 mila euro a fronte di circa 120 mila dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?» ha commentato l'imprenditore.