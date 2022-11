Una bomba d'acqua improvvisa e non programmata. Torre Annunziata e tutta la fascia del vesuviano è stata investitata dall'ondata di maltempo che era prevista su tutta la regione nella giornata di oggi. Vari, come al solito, sono stati i disagi in città con strade allagate e quasi inaccesibili. Per fortuna non si sono registrati danni gravissimi.

E' andata peggio a Ercolano. Corso Resina è stata completamente invasa dall'acqua, mentre una parte dello stadio 'Solaro' confinante con la strada pubblica ha ceduto creando vari disagi per i cittadini della zona. Maltempo, un sabato di piogge in tutta la Campania Prorogata allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio regionale

Nemmeno Torre del Greco è stata risparmiata, con il sindaco Giovanni Palomba che ha affermato. "Abbiamo registrato l'abbattersi sulla città e sull'intera regione - sia lungo la fascia costiera, sia nelle zone più interne - di una vera e propria bomba d'acqua, non preannunciata dal bollettino meteorologico regionale che, al contrario, segnalava per la giornata odierna, un'allerta meteo di colore giallo. Quanto verificatosi nelle ultime ore, pertanto, non era prevedibile, nè era possibile - sulla base del parametro regionale indicatoci - ordinare chiusure o sospensioni di pubblici servizi".

Disservizi anche per la Circumvesuviana con il tratto compreso tra Barra e Torre Annunziata che è stato momentaneamente interrotto.