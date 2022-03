Bonifica Fiume Sarno per il 2025. A dare l’annuncio è Mario Casillo. Il capogruppo in Regione Campania del Partito Democratico ha parlato del risanamento del bacino, dando come obiettivo il prossimo triennio.

Queste le sue dichiarazioni. “Per la prima volta c'è una data per il completamento di tutti gli interventi necessari per garantire la bonifica del fiume e restituire la balneabilità all’intero tratto di costa. Inoltre i cittadini hanno la possibilità di poter monitorare periodicamente lo stato dei lavori e del cronoprogramma stilato da Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, attraverso il sito www.energieperilsarno.it”.