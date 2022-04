Cessate le restrizioni anti Covid, decine e decine di prenotazioni sono piovute nelle strutture extra-alberghiere del comprensorio vesuviano.

Turisti inglesi, francesi, tedeschi e belgi, che mal avevano digerito le restrizioni imposte dal nostro Governo a causa della pandemia e avevano preferito trascorrere le loro vacanze altrove, stanno tornando nei B&B di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase per le festività di Pasqua e fanno ben sperare per una ripresa dell’attività turistica su tutto il territorio. Numerose anche le prenotazioni di visitatori provenienti dalle altre regioni che, approfittando dei giorni festivi, hanno scelto la Campania tra le bellezze da visitare. Festa della Primavera a Terzigno: evento in Pineta delle associazioni ambientaliste Domenica 24 aprile nei pressi del sentiero 11 del Parco del Vesuvio, l’evento dedicato ai più piccoli

“Nelle strutture dei nostri associati la percentuale di occupazione delle camere sfiora il 75% - spiega Aldo Avvisati, presidente AreV- OD, Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità in Campania – Dati che fanno sperare in un trend positivo di forte ripresa per le prossime settimane e i prossimi mesi estivi”.

Nonostante si registri la mancanza di prenotazioni di visitatori dall’Est Europa, proprio quelli che lo scorso anno avevano dato ossigeno alle piccole imprese turistiche del territorio dopo il terribile momento pandemico, il Vesuvio con le sue bellezze paesaggistiche e le sue risorse enogastronomiche sembra sia entrato a far parte delle mete campane più ambite e faccia da traino alle strutture ricettive del comprensorio.

“Utilizzando le prenotazioni pervenute come proiezioni per il futuro – conclude Avvisati - credo si possa affermare che, per la stagione estiva, il traino principale dell'occupazione nelle strutture extra-alberghiere perverrà dal turismo cosiddetto di prossimità, ovvero di turisti provenienti da altre regioni d'Italia”.