Sabato 6 maggio 2023 alle 18,00 , al Target Caffè, sono state presentate le candidature, di Angela Malacario e Luigi Buffone, al Consiglio Comunale di Boscoreale, con la Lista Uniti per Boscoreale e con Pasquale Di Lauro candidato a Sindaco.

Sono intervenuti, con un vero e proprio endorsement verso i candidati, lo scrittore Francesco Paolo Oreste e Pio Luigi Piscicelli attore.

Presenti numerosi amici e simpatizzanti, la serata è iniziata con la lettura, da parte di Pio Luigi Piscicelli, di un breve scritto di Francesco Paolo Oreste che introduce l’impegno dei candidati per la cultura e il sociale, per la scuola e la legalità.

E’ emerso che l’obiettivo dei due candidati è quello di contribuire a ricostruire un quadro sociale, culturale e civico, ormai degradato. Rilanciare gli Istituti di partecipazione previsti dallo Statuto Comunale per rendere altamente democratico e partecipato il rapporto Ente locale-cittadino. Costruire una “Democrazia monitorante” è il modo migliore per far si che la nuova amministrazione comunale sia più efficace e trasparente.

Aprire una nuova stagione politica intrisa di Coerenza e responsabilità, senza mai abbandonare la politica dell’ascolto, attraverso un atteggiamento che guardi costantemente alle persone e agli interessi della comunità!

Luigi Buffone ha evitato, di proposito, il lungo elenco programmatico, ma ha focalizzato l’intervento sull’aspetto di promuovere nuove metodologie nell’azione di governo avendo forza e competenze per dialogare con le altre Istituzioni presenti sul territorio: “quando si parla di rilanciare l’idea del Polo Turistico Culturale di Villa Regina vuol dire che, come premessa, occorre dialogare e confrontarsi in modo nuovo con la dirigenza del Parco Archeologico di Pompei, con i responsabili del Parco Nazionale del Vesuvio, con chi deve garantire trasporti efficaci ed efficienti per i turisti e per i cittadini boschesi”.

Angela Malacario è invece intervenuta auspicando “servizi sociali potenziati, servizi sanitari e sportelli al pubblico meglio dislocati sul territorio e funzionali ad una utenza sempre più anziana, acquisire le capacità di far crescere un confronto serrato e di pari dignità con l’ASL NA 3 e l’Ambito Sociale di zona, essenzialmente nel rispetto dei soggetti più deboli o di una utenza sfiduciata e penalizzata”.

La Malacario, ha ribadito ancora che “occorre ripartire dalla Scuola supportando al massimo il lavoro delle Dirigenze locali, nella scuola dell’obbligo, e lavorare con gli Enti competenti per riportare l’autonomia all’unica scuola superiore presente a Boscoreale l’Istituto Commerciale Vesevus !”