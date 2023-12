La conducente è stata arrestata. In un secondo intervento, nei pressi di Piazza Mercato, i finanzieri hanno sequestrato un deposito, all'interno oltre 160.000 artifici pirotecnici detenuti illegalmente. Una donna, che gestiva lo stoccaggio e la vendita dei fuochi, è stata denunciata e segnalata all'Inps, in quanto percettrice indebitamente del reddito di cittadinanza. In provincia, tra Giugliano in Campania e Arzano, sono stati sequestrati oltre 10.000 artifici pirotecnici. Sul territorio nolano, nell'ambito di un controllo su strada, all'interno di una station wagon condotta da un imprenditore di origine cinese, sono state rinvenute diverse scatole di cartone contenenti materiale pirotecnico per le quali il conducente non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione o documentazione che ne legittimasse il trasporto.

A Boscoreale, i finanzieri hanno individuato due persone del posto intente nella vendita illegale di fuochi d'artificio all'interno delle proprie abitazioni; sequestrati oltre 48.000 pezzi. Oltre 220.000 artifici pirotecnici illegali, per un peso di oltre 1.200 kg, sono stati sequestrati, nel corso dell'operazione 'Capodanno sicuro', complessivamente dal Gruppo Pronto impiego di Napoli, dai Gruppi di Frattamaggiore, Nola e Torre Annunziata e dalla Compagnia di Ischia, nel corso di diversi interventi. Sono 8 i soggetti denunciati a vario titolo, di cui 1 tratto in arresto, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme antincendio e di pubblica sicurezza. A Napoli, nel quartiere Ponticelli, i "Baschi Verdi" hanno rinvenuto e sequestrato, all'interno di un'autovettura, 100 ordigni esplosivi artigianali, del tipo "cipolla".

La conducente è stata arrestata. In un secondo intervento, nei pressi di Piazza Mercato, i finanzieri hanno sequestrato un deposito, all'interno oltre 160.000 artifici pirotecnici detenuti illegalmente. Una donna, che gestiva lo stoccaggio e la vendita dei fuochi, è stata denunciata e segnalata all'Inps, in quanto percettrice indebitamente del reddito di cittadinanza. In provincia, tra Giugliano in Campania e Arzano, sono stati sequestrati oltre 10.000 artifici pirotecnici. Sul territorio nolano, nell'ambito di un controllo su strada, all'interno di una station wagon condotta da un imprenditore di origine cinese, sono state rinvenute diverse scatole di cartone contenenti materiale pirotecnico per le quali il conducente non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione o documentazione che ne legittimasse il trasporto.

Sull'isola di Ischia, all'esito di un'attività info-investigativa, condotta anche attraverso il monitoraggio dei social network, è stata scoperta un'abitazione, al cui interno era stato allestito un punto vendita di articoli pirotecnici, in assenza di ogni autorizzazione. Sono stati denunciati 2 soggetti e sequestrati i fuochi illegali, tra cui una batteria riportante il logo del calciatore Maradona del peso di 20 kg e 60 "cipolle" artigianali altamente pericolose.