“La cappella ottocentesca sarà ristrutturata per poter tornare alla sua originaria funzione. Una sfida che permetterà di coniugare ricerca scientifica, tutela dell'ambiente e sviluppo turistico. Il progetto interessa un'area di 22 ettari e favorirà una ricaduta positiva in termini economici e sociali sul nostro territorio, oltre a ricongiungere via Panoramica con il centro storico”. Concludono il sindaco Di Lauro e l'assessore Fiore.

“Il progetto prevede la creazione di un percorso botanico che porterà il visitatore a ripercorrere i paesaggi botanici del territorio vesuviano dell’eruzione del ’79 d.C. ai giorni d’oggi. Le diverse essenze botaniche saranno accompagnate da paesaggi floreali che riprendono le colture tipiche del territorio vesuviano conosciute in tutto il mondo. Le strutture esistenti verranno convertite in punti ristoro, ristoranti, aree pic-nic per la sosta all’aperto”. Continuano i due amministratori.

“ Il BIOMA – Bio Parco del Mediterraneo – è l’emblema della Boscoreale in connessione che vogliamo realizzare. Con l’approvazione oggi in consiglio comunale degli atti conseguenziali alla chiusura della conferenza di servizi e della richiesta di variante al Piano Territoriale Paesaggistico che ora sarà trasmessa alla Regione Campania, facciamo un altro ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un’opera strategica per la crescita e il rilancio della nostra Boscoreale ”. È quanto dichiarano in una nota il Sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, e l’assessore con delega al Bioma Ernesto Fiore a margine del consiglio comunale .

“Il BIOMA – Bio Parco del Mediterraneo – è l’emblema della Boscoreale in connessione che vogliamo realizzare. Con l’approvazione oggi in consiglio comunale degli atti conseguenziali alla chiusura della conferenza di servizi e della richiesta di variante al Piano Territoriale Paesaggistico che ora sarà trasmessa alla Regione Campania, facciamo un altro ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un’opera strategica per la crescita e il rilancio della nostra Boscoreale”. È quanto dichiarano in una nota il Sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, e l’assessore con delega al Bioma Ernesto Fiore a margine del consiglio comunale. Circolo Nautico di Torre del Greco, studentessa di Boscoreale premiata per l'eccellente percorso di studi Sara Sabbatino vincitrice della borsa di studio Mons. Francesco Sannino

“Il progetto prevede la creazione di un percorso botanico che porterà il visitatore a ripercorrere i paesaggi botanici del territorio vesuviano dell’eruzione del ’79 d.C. ai giorni d’oggi. Le diverse essenze botaniche saranno accompagnate da paesaggi floreali che riprendono le colture tipiche del territorio vesuviano conosciute in tutto il mondo. Le strutture esistenti verranno convertite in punti ristoro, ristoranti, aree pic-nic per la sosta all’aperto”. Continuano i due amministratori.

“La cappella ottocentesca sarà ristrutturata per poter tornare alla sua originaria funzione. Una sfida che permetterà di coniugare ricerca scientifica, tutela dell'ambiente e sviluppo turistico. Il progetto interessa un'area di 22 ettari e favorirà una ricaduta positiva in termini economici e sociali sul nostro territorio, oltre a ricongiungere via Panoramica con il centro storico”. Concludono il sindaco Di Lauro e l'assessore Fiore.