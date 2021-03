Sono stati sei mesi complicati. Sul tavolo anche dimissioni presentate e poi ritirate. Poi oggi la chiusura di una lunga trattativa e la presentazione della squadra di governo con cui il sindaco Diplomatico andrà avanti fino al ritorno alle urne di Boscoreale. Quando prende la parola per presentare i suoi assessori Diplomatico spiega: "La giunta, risultata da accordi programmatici avvenuti subito dopo la mia elezione, da' visibilità a tutti quelli che hanno dato un contributo alla mia elezione. Non vi è quindi stato una motivazione particolare per il cambiamento, se non quella di tenere fede agli impegni assunti. Che poi ci sia stata qualche forza politica che è passata all'opposizione, sono scelte su cui non voglio entrare anche se credo che adesso se ne stia già pentendo”

I NOMI E LE DELEGHE:

Francesco Faraone VICESINDACO e deleghe al cimitero ed edilizia.

Ida Trito ambiente, commercio e parcheggi. “Onorata della fiducia che mi fa continuare il percorso in amministrazione, svolta nuova in questo paese”.

Novità di questa compagine è Bernardina Di Capua, deleghe ai servizi sociali e patrimonio: “Io vivo in via Promiscua, nelle palazzine e conosco le difficoltà che affrontano le famiglie della periferia, sono qui per aiutare chi è in difficoltà affinche l’amministrazione faccia per loro qualcosa di tangibile”.

Ernesto Fiore, deleghe all’urbanistica e alla protezione civile.

Luca Giordano, al quale spetteranno le deleghe ai lavori pubblici, i rapporti con gli enti locali e le attività produttive.

Numerosi i progetti che il Sindaco insieme agli assessori ha volontà e intenzione di mettere in campo per la città di Boscoreale. Molti i progetti sovvenzionati dalla città metropolitana che riguardano il restyling di alcune zone della citta quali la formazione di piazza marchesa, chiangiani, piano Napoli di via passanti. Verranno dunque ristrutturati degli spazi e piazze. Attualmente sono in atto lavori in via Giovanni 23 che riguardano il rifacimento marciapiedi, partiranno a breve i lavori sempre di restyling di via Grotte Parrelle, via Cimitero.

Spiega il sindaco: "Si tratta nello specifico di 800 mila euro che verranno investiti in lavori di restyling per la città. Tra questi anche progetti che interesseranno l’abbinamento su territorio di impianti so video sorveglianza. Sono giunti quasi a termine i lavori al Piano Napoli di via Settermini, lavori iniziati e poi interrotti a causa di un contenziosi della ditta a cui è seguita la pandemia. Contenzioso chiuso con la ditta, adesso sono quasi in termine".