“La valorizzazione delle aree interne della zona vesuviana passa anche attraverso la pianificazione di iniziative culturali. In questa ottica, con la stagione estiva ormai alle porte, siamo pronti ad intercettare finanziamenti per progetti ed eventi nella nostra Boscoreale. Anche per questo chiediamo la fiducia agli elettori: dobbiamo proseguire sulla strada dello sviluppo del territorio già intrapresa nella passata amministrazione”, a dichiararlo è Francesco Faraone, candidato sindaco a Boscoreale alle elezioni del 14 e 15 maggio.

Faraone, in particolare, fa riferimento alle Linee Guida della Regione Campania rivolte ai Comuni con la finalità di definire un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale nel periodo compreso tra giugno 2023 e maggio 2024. Spiega il candidato sindaco: “Siamo pronti a lavorare per cercare fondi, solo ed esclusivamente per il bene del territorio, senza preconcetti e senza mai dimenticare l’interesse collettivo”