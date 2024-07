C'erano anche Mario Casillo, capogruppo del Pd in consiglio regionale, e il segretario metropolitano Dem, Giuseppe Annunziata, nella mattinata di domenica 28 luglio al gazebo per la raccolta firme a sostegno del referendum per abolire l'autonomia differenziata. Circa 200 persone hanno firmato durante il sabato e la domenica, nonostante il caldo, dimostrando il loro sostegno alla causa.

Tra i firmatari anche il capogruppo del Pd, Mario Casillo: "Dobbiamo continuare la nostra battaglia politica contro una norma che spacca l'Italia e crea disuguaglianze. Vogliamo un Paese unito che lavori per la crescita e lo sviluppo".

A sostegno dei volontari di Boscoreale è arrivato anche il segretario metropolitano Dem, Giuseppe Annunziata che ha sottolineato che il Pd "continuerà a stare in piazza accanto alla gente per spiegare i motivi di questo referendum. L'autonomia differenziata è un provvedimento che non fa bene al Paese. Ci prepariamo al referendum che si terrà nella primavera del 2025 e che servirà ad abrogare questo scellerato provvedimento del Governo Meloni".