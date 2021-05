In casa con 60 grammi di cocaina. I militari della compagnia di Torre Annunziata, supportati dai colleghi del Reggimento Campania e da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato Antonino Cesarano, 39enne di Boscoreale.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Cesarano, già sorvegliato speciale, ha ricevuto la perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri.

In casa rinvenuti e sequestrati 60 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga. Il 49enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

A Boscotrecase, invece, i Carabinieri hanno arrestato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura a cui era sottoposto, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli Nord, Salvatore Tuccillo, 21 anni. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.