La 2D della Scuola Francesco Cangemi di Boscoreale (Napoli) si aggiudica il premio per il miglior podcast a tema moda nell'ambito del progetto di HModa 'Storie di Futuro - Made in Italy". Si tratta del percorso di orientamento scolastico rivolto alle scuole secondarie di primo grado in sei regioni italiane (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Campania), voluto da HModa, polo produttivo del lusso Made in Italy promosso da Holding Industriale (Hind) che annovera 18 società integrate sull'intera filiera, e dalla sua scuola di specializzazione Accademia HModa, in collaborazione con l'Ente formatore certificato La Fabbrica, società benefit e agenzia di comunicazione educativa associata al network UNA.

Il contest è stato vinto dalla Classe 2D della Scuola F. Cangemi di Boscoreale, premiata per l'originalità con cui ha saputo raccontare la manifattura italiana e l'importanza della sostenibilità, coniugando creatività e spirito innovativo. La preside Carmela Mascolo ha sottolineato come l'iniziativa abbia consentito di aprire "lo sguardo sul mondo della moda, spostando il punto di vista di studentesse e studenti dal consumo alla produzione. Sicuramente l'esperienza vissuta e le attività didattiche messe in campo hanno arricchito i percorsi di orientamento di ciascun alunno. Obiettivo della scuola, pienamente raggiunto, è aver potuto implementare un percorso di didattica orientativa che ha informato gli studenti sugli indirizzi di studio e le opportunità occupazionali nel settore moda, mantenendo la classe in contatto con le realtà del settore". La preside ha ricordato il ruolo fondamentale svolto dalla docente di Lettere, Raffaella Nives Amato, dal wedding designer Enzo Miccio, da Alessia Ascione, Giacomo Giorgi, Italo e Paolo De Simone. Un'iniziativa che ha evidenziato "lo sforzo nel promuovere l'eccellenza, l'innovazione ed il talento, valori che abbiamo l'onore di portare avanti e sostenere".

L'iniziativa - nata per far scoprire ai giovanissimi le professioni e i mestieri della moda Made in Italy e orientarli alla scelta di scuole superiori con sbocco lavorativo nel settore per contribuire al ricambio generazionale del comparto - ha visto l'adesione complessiva di 1.442 studenti e 366 insegnanti. Con l'avvio del progetto è stato lanciato un concorso rivolto alle classi partecipanti, per coinvolgerle nella realizzazione di un podcast incentrato sulla moda e sui valori del Made in Italy.