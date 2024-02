Ha visto l’arrivo della Polizia e ha provato a disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Ma tutto questo non è servito a evitare un nuovo arresto.

Si tratta di Francesco Sorrentino, 30enne pregiudicato del piano Napoli di Boscoreale, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì scorso, nel corso dei servizi di controllo straordinario del territorio interforze, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata si sono occupati in particolare di perquisizioni a soggetti pregiudicati del Piano Napoli di Boscoreale, attenzionato particolarmente dopo l'omicidio di Davide Fiorucci, commesso proprio in quel quartiere.

Durante le attività è stata controllata l'abitazione di Sorrentino. L’uomo con precedenti specifici per detenzione di armi e droga, era sottoposto a misura cautelare per spaccio. Non appena ha visto la polizia avvicinarsi al suo appartamento, ha lanciato dalla finestra un involucro contenente 10 grammi di cocaina, subito recupero dagli agenti appostati per l'operazione.

Dopo l'irruzione nell'appartamento, protetto da diversi cancelli di ferro, sono stati ritrovati in casa anche 10 grammi di marijuana. E’ stato così messo ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima che si è tenuta ieri al Tribunale di Torre Annunziata, in cui il fermo è stato convalidato. Attenderà il processo agli arresti domiciliari fuori dalla Regione Campania.

(foto: repertorio)