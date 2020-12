Alla luce del passaggio della Campania in zona “arancione”, e in considerazione del costante e significativo calo della curva epidemiologica, è stata estesa l’apertura del mercato settimanale di Boscoreale anche agli operatori non alimentari.

Pertanto, martedì 8 dicembre il mercato settimanale si svolgerà regolarmente, nel pieno rispetto delle misure anti contagio.