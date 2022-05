E' deceduto la scorsa notte a Vasto Federico Acanfora, noto commerciante di Boscoreale. Acanfora, amante della pesca subacquea, era titolare insieme al fratello di un'officina meccanica in via Giovanni De Falco. Secondo una prima ricostruzione Acanfora era a Vasto, in provincia di Chieti in Abruzzo, con alcuni amici con la stessa passione per l'immersione e la pesca subacquea. Mentre era sott'acqua ha accusato un malore ed è riemerso. Gli amici lo hanno portato fuori dall'acqua e hanno provato a rianimarlo ma per Acanfora non c'è stato nulla da fare. Lascia una moglie e tre figli. La salma adesso è sottoposta a sequestro per l'autopsia che dovrà chiarire i motivi del decesso. Boscoreale, viaggiava con 50 kg di sigarette di contrabbando: arrestato In manette un 46enne fermato dalla guardia di finanza

