Una vicenda che va avanti dal 2016 e che ora grazie all'intervento dell'Amministrazione Comunale vedrà la realizzazione in tempi brevi: "Avendo già espletato la gara, siamo nelle condizioni di partire subito con i lavori. Per farlo tuttavia, dobbiamo aspettare che la Regione emani il decreto di finanziamento. Questa linea prevede la rendicontazione entro dicembre 2025, questo significa che in un anno e mezzo a Boscoreale avremo un nuovo istituto scolastico” - conclude Di Lauro.

Due milioni e mezzo di euro per riqualificare l'edificio all'interno del Parco Pubblico di Pellegrini a Boscoreale. Questa mattina la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, ha dato l'ok al progetto esecutivo per realizzare un istituto scolastico all’interno dell’area polifunzionale di via Masseria Pellegrini. Ora si attende solo il via libera dalla Regione Campania. "In attesa del decreto di ammissione al finanziamento da parte della Regione Campania, abbiamo concluso l’iter burocratico di nostra competenza – spiega il sindaco Pasquale Di Lauro - Un intervento che consentirà il completamento e la rifunzionalizzazione dell’edificio, creando così le condizioni affinché possa ospitare aule scolastiche”.

Due milioni e mezzo di euro per riqualificare l'edificio all'interno del Parco Pubblico di Pellegrini a Boscoreale. Questa mattina la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, ha dato l'ok al progetto esecutivo per realizzare un istituto scolastico all'interno dell'area polifunzionale di via Masseria Pellegrini. Ora si attende solo il via libera dalla Regione Campania. "In attesa del decreto di ammissione al finanziamento da parte della Regione Campania, abbiamo concluso l'iter burocratico di nostra competenza – spiega il sindaco Pasquale Di Lauro - Un intervento che consentirà il completamento e la rifunzionalizzazione dell'edificio, creando così le condizioni affinché possa ospitare aule scolastiche".

