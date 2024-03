La strage del treno 480-017 è una delle pagine più brutte della nostra storia, il più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Italia. La cittadina al confine tra Campania e Basilicata fu teatro della tragedia della disperazione di chi per racimolare qualcosa da mangiare percorreva chilometri per barattare quel poco che possedeva.

Boscotrecase non dimentica il disastro ferroviario di Balvano , avvenuto il 3 marzo del 1944, e dove persero la vita anche 12 cittadini del comune vesuviano. Il primo cittadino Pietro Carotenuto ha, infatti, annunciato che dal prossimo anno sarà istituita una "cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona d’alloro al soldato in Piazza Annunziatella nel giorno dell’anniversario, in memoria delle vittime di quel terribile incidente" - scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco.

Boscotrecase non dimentica il disastro ferroviario di Balvano, avvenuto il 3 marzo del 1944, e dove persero la vita anche 12 cittadini del comune vesuviano. Il primo cittadino Pietro Carotenuto ha, infatti, annunciato che dal prossimo anno sarà istituita una "cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona d'alloro al soldato in Piazza Annunziatella nel giorno dell'anniversario, in memoria delle vittime di quel terribile incidente" - scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco.

