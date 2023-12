"Una stella di Natale per ogni negozio di Boscotrecase. Un piccolo gesto per dire grazie a tutti i commercianti del nostro territorio. Ed, inoltre, dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo voluto riproporre il calendario con le foto storiche del nostro paese che farà bella mostra di sé in tutti i negozi" - è quanto dichiarano in una nota Pietro Carotenuto e Francesco Monteleone, rispettivamente sindaco e assessore con delega al commercio del Comune di Boscotrecase.



"Un modo per ringraziarli, ma anche per dimostrare quanto ci sono care queste realtà. I nostri commercianti offrono qualità, tanta scelta e, da sempre, sono parte del nostro tessuto sociale. Proprio qualche settimana fa, insieme al Comune di Boscoreale abbiamo sancito la nascita del distretto del commercio e abbiamo presentato una serie di iniziative volte proprio a sostenere il commercio di prossimità e i negozi di vicinato. La prima delle quali, finanziata dalla Regione Campania, intende devolvere un contributo a fondo perduto a quegli esercizi commerciali che hanno subito una riduzione del fatturato a causa del Covid" - concludono gli esponenti dell'Amministrazione di Boscotrecase.