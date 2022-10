“In un periodo delicato per tante famiglie, visti gli aumenti vertiginosi delle utenze domestiche legati all’aumento dei costi energetici ed all’inflazione, è questo sicuramente un provvedimento di grande importanza e rilevanza. La Regione Campania, l’EIC e la Gori danno un nuovo ed ulteriore segnale di vicinanza alle fasce più deboli ed a tutti i cittadini che, oggi più che mai, vivono in condizioni di difficoltà economiche”.

A dichiararlo è il vicesindaco Aniello Solimeno che ha partecipato alla presentazione delle misure di sostegno al reddito deliberate da Ente Idrico Campano e Gori. Martedì scorso ad Ercolano, nel magnifico scenario di Villa Campolieto, sono stati illustrati nei dettagli il Bonus Idrico Integrativo e lo Stop Morosità: due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio.

“Sono misure che mettono al centro i cittadini e le loro esigenze – continua il vicesindaco -. Solo la sinergia tra le istituzioni può portare a risultati sempre più importanti sia nel miglioramento del servizio ma soprattutto nell’ascoltare le esigenze dei cittadini”.

Il Bonus Idrico Integrativo consente di avere uno sconto in bolletta di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo complessivo di 200 euro. Per accedere alla misura è necessario possedere un’attestazione ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro e la domanda dovrà essere presentata dal 02.11.2022 al 31.12.2022 direttamente agli uffici del Comune di residenza.

“Noi come ente comunale faremo la nostra parte. I cittadini riceveranno l’assistenza necessaria nella compilazione delle domande dall’ufficio politiche sociali ed inoltre, in sinergia con il Sindaco Pietro Carotenuto e l’assessore alle politiche sociali, Marialuisa Russomanno, abbiamo già predisposto la ripresa a pieno regime delle attività del nostro Sportello Amico Gori”, conclude Solimeno.