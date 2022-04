L'assessore con la passione smisurata per il basket. Francesco Monteleone, attuale componente dell'esecutivo di Pietro Carotenuto a Boscotrecase, è da anni conosciuto nel mondo della palla a spicchi. Prima da arbitro e poi da allenatore. Varie le sue esperienze in giro per la Campania: Torre del Greco, Scafati e Salerno tra le tante. Ospedale Boscotrecase, i lavori per il pronto soccorso solo a settembre: è polemica Doccia gelata dopo le parole di Sosto. Qualche operatore non ci sta. "I cittadini hanno bisogno di un presidio"

Ieri ha scritto una pagina importante per la Polisportiva Battipagliese, società che milita nel campionato di serie D, vincendo la coppa Campania tra le mura di casa del PalaZauli per 61-69 contro la sua ex squadra di Torre del Greco.

Una serata davvero da incorniciare per Francesco Monteleone, che conferma la sua crescita anche in campo sportivo.