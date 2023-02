A Boscotrecase, a cent'anni dalla morte del Cardinale Giuseppe Prisco si terrà una conferenza sulla profonda e feconda opera teologico-filosofica dell’illustre studioso.

Appuntamento oggi pomeriggio, 2 febbraio, all'Auditoriuum della Parrocchia SS.Addolorata per un incontro che ripercorrerà la vita, il pensiero e le opere del Cardinale. In occasione dell'anniversario un momento di approfondimento dell’imponente testamento filosofico, culturale e spirituale dello studioso. Analizzando i suoi scritti, riportati in sintesi in un volumetto che sarà distribuito durante l’incontro,

Interverranno Pietro Carotenuto, Sindaco di Boscotrecase, Dario Sessa, docente di teologia e Angelandrea Casale, ispettore onorario del Ministro dei Beni Culturali.