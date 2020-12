Un Albero di Natale con 1483 mattonelle all' uncinetto in ricordo delle vittime della prima ondata pandemica in Campania. Ben sessanta famiglie di Boscotrecase hanno lavorato per tre mesi per l'opera che si estente per circa 8,35 metri di altezza.

Un'iniziativa davvero lodevole, che conferma il buon cuore delle persone in città.