Fine settimana di grandi avvenimenti agonistici per gli Atleti della Boxe Vesuviana. Dal giovedì alla domenica si sono svolti i Campionati Regionali Junior a San Prisco con le vittorie del 52 kg Francesco Pinto che ha dominato sia in semifinale che in finale proiettandolo ad essere un sicuro outsider ai Campionati Italiani che si disputeranno dal 4 all’8 maggio in Abbruzzo.

Trionfo anche per Sasy Nespro nei 82+ kg. Quest'ultimo figlio dell’ex Campione Italiano Gaetano che lo ha assistito all’angolo insieme all’altro ex grande Campione della Boxe Vesuviana Pasquale Perna. Pugilato. Irma Testa non si ferma più: medaglio d’oro in Thailandia La campionessa di Torre Annunziata batte in finale la padrona di casa Techasuep

Prestazione da incorniciare per il kg 57 Michel Balzano che dopo aver vinto la semifinale per rsc ha ceduto di un soffio a Grimaldi disputando il miglior incontro del Torneo contro il miglior pugile del Torneo. Buona prova, anche se ha perso in semifinale, di Giovanni Vitiello con appena 6 mesi di attività agonistica non si poteva certamente chiedere di più.

Il sabato a Roma per un Lazio vs Campania femminile sale sul ring anche Kadija Jaafari in preparazione per i Campionati Italiani Femminili Junior. Mentre il giorno successivo a Salerno l’Olimpionico di Atene 2004 ha guidato all’angolo il figlio Manuel e Salvatore Pollio in una manifestazione ordinaria.

Ma a caratterizzare il week end c’è stata anche la convocazione in Nazionale School Boy, al Centro CONI di Formia, del recente vincitore del Torneo Nazionale Mura, di Cristian Oliva che ha ben impressionato il CT suo omonimo Patrizio Oliva vivendo 4 giorni con Campionissimi anche di altri Sport come il Campione Olimpico di salto Gianmarco Tamberi.

Per finire allenamenti anche nella domenica delle Palme per Gianluca Ceglia che il 30 ottobre disputerà il Campionato Europeo Pro in Francia ed il Campione Europeo Under22 AOB e per Michele Baldassi impegnato per il Round Robin al Centro Federale di Assisi.