Boxe Vesuviana protagonista di un weekend all'insegna di sport e passione. Si svolgerà a Pompei, da giovedì a domenica, la 12esima edizione della Woman Boxing League. Presso il Salone delle Feste dell’Hotel Vittoria, sul ring anche per gli atleti della palestra oplontina, che si confronteranno con i pari peso provenienti da altre A.S.D. della Campania. Saranno oltre 12 match di Pugilato Olimpico dalle categorie Under 15 agli Under 23 con prima un assaggio di esibizioni della “next generation” under 12. Ma sarà Venerdì 7 con il primo gong del Torneo Femminile della Woman Boxing League il clou dell’organizzazione affidata alla Boxe Vesuviana in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana. Saranno 8 le squadre regionali femminili dalla Sicilia alla Lombardia dalla Campania al Veneto dalla Puglia al Lazio dall’Emilia all’Abbruzzo che cercheranno di portare a casa il Trofeo per la dodicesima edizione del Torneo. Location mozzafiato, match avvincenti ed ingresso libero dalle 15 alle 20.