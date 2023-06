Torre Annunziata non ha dimenticato Benito Capossella. Sabato 10 giugno, nella tendo struttura del liceo Pitagora-Croce, si svolgerà il 2° memorial organizzato dalla Boxe Vesuviana per commemorare il compianto preside.

Nella tendo struttura 'Palasiani' del liceo sportivo oplontino in via Tagliamonte 10 match in onore di Benito Capossela. Quattro donne e sei uomini della Boxe Vesuviana saliranno sul ring e sfideranno i pugili pari peso delle Asd provenienti dal resto della Campania. Tra le protagoniste della manifestazione commemorativa Kadija 'Katalina 'Jafary, tre volte campionessa italiana.

Ecco le coppie:Morena Sepe-Maria Palumbo; Francesco De Angelis-Gaetano Iovinella; Andrea Izzo-Mario Mancino; Teresa Oncia-Sara D’Angelo; Gennaro Ciaravolo-Ferdinando Castaldo; Cristian Oliva- Antonio Macellaro; Rosalia Leveque-Francesca Miele; Kadija Jafary-Licia Longobardo; Michel Balzano- Cristian Mancini.

Il 2° memorial organizzato dalla Boxe Vesuviana testimonia il solido legame tra Benito Capossella e Lucio e Biagio Zurlo. Nel 2013 fu firmato un protocollo d'intesa tra la FPI-Comitato Campano, la palestra oplontina, il Miur e il liceo Pitagora-Croce con lo scopo di organizzare corsi di Boxe da svolgere proprio durante le ore curriculari. Testimonial d'eccezione Irma Testa, l'orgoglio di Torre Annunziata che sta scrivendo la storia del pugilato. Capossela puntò sulla campionessa quando ancora non era una butterfly, aveva già capito che avrebbe spiccato il volo e collezionato medaglie.