Breve ritorno del caldo, da martedì pioggia al Nord, al Sud continuano sole e caldo
Domenica e lunedì sole e caldo, poi una perturbazione atlantica scuoterà il settentrione
06-09-2025
Un breve ritorno del caldo, con picchi fino a 37 gradi, è atteso da domenica ma sarà di breve durata perché già da martedì una perturbazione atlantica porterà pioggia a partire dalle regioni settentrionali. Lo indicano le previsioni che parlano di "ottimo ovunque" e "senza afa".
Da domenica è atteso un aumento delle temperature, con valori "oltre i 32°C al Centro-Sud e tra i 27 e i 29°C al Nord". Sarà una breve parentesi di caldo perché "una perturbazione atlantica porterà maltempo dal pomeriggio del 9 settembre su Liguria, Toscana e nord Sardegna, poi - prosegue la nota - si estenderà dalla sera a tutte le regioni del Nord con intensi temporali".
Per mercoledì 10 settembre si prevede tempo "instabile con frequenti rovesci su gran parte del Nord e al Centro, mentre al Sud avremo ancora 36°C a Foggia, 35°C a Siracusa, Catania e Cosenza; anche nel barese toccheremo ancora 34°C con pieno sole".
Nel dettaglio:
Sabato 6 settembre
al Nord: bel tempo; al Centro soleggiato e caldo; al Sud sole prevalente.
Domenica 7 settembre
al Nord bel tempo e caldo; al Centr: soleggiato e caldo; al Sud soleggiato e caldo.
Lunedì 8 settembre
al Nord bel tempo ma con aumento delle nubi, caldo; al Centro soleggiato e caldo; al Sud soleggiato.
