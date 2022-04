"Questa settimana si conferma un trend in decrescita nel numero dei nuovi casi e quasi tutte le regioni segnalano una curva in decrescita anche se in fase iniziale. I casi di Covid diminuiscono tra le fasce d'età più giovani, in particolare tra 10-19 anni e 20-29, mentre i casi sono in aumento tra gli over50 La curva è in decrescita o in rallentamento anche in altri Paesi europei". Covid. In Campania incidenza e intensive in lieve calo Dodici i morti: il bollettino dell’Unità di Crisi

Lo afferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale sull'andamento epidemico di Covid-19.