“Oggi scriviamo una bella pagina di integrazione dando forma e sostanza ad un progetto di inclusione sociale che prevede la possibilità a 20 ragazzi diversamente abili di partecipare ad un percorso formativo della durata di un anno presso gli uffici del Comune di Ercolano. Sei ragazzi hanno già iniziato il loro percorso, altri 14 lo faranno nei prossimi mesi, e saranno di supporto all’ufficio turistico, ai servizi demografici, alle politiche sociali, ma anche nella segreteria del sindaco. Le diversità possono fare la differenza in termini di creatività, innovazione, produttività, sono una risorsa da valorizzare non solo per adempiere a obblighi normativi” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

I sei ragazzi diversamente abili che per un anno avranno la possibilità di compiere un percorso formativo, regolarmente retribuito, sono stati selezionati attraverso il programma Garanzia Giovani della Regione Campania. Nei prossimi mesi in organico saranno inserite altre 14 unità con disabilità selezionate attraverso un bando che scadrà il prossimo 31 maggio. Ercolano. Ritornano “Le Primavere dell’Accademia Ercolanese” e puntano al Sol Levante La rassegna internazionale d’arte contemporanea in programma sabato 28 maggio 2022 ospiterà anche il progetto Giappone-Italia organizzato dalla Fukuoka University

Ad augurargli buon lavoro oltre al sindaco Buonajuto, anche l’assessore comunale con delega alle politiche giovanili, Mariarca Cascone: “Offriamo la possibilità ai nostri giovani diversamente abili di poter partecipare ad una esperienza di cittadinanza attiva, potendo contare su un programma di inclusione reale che garantisce le medesime possibilità di accesso degli altri ragazzi. Sono convinta che da questa esperienza tutti noi ne usciremo con una nuova visione e nuove consapevolezze. Abbiamo, di concerto con gli uffici comunali, ai quali va il nostro ringraziamento, organizzato una serie di programmi al fine di garantire ai volontari con disabilità la possibilità di svolgere le attività calibrando, se necessario, l’incarico in base alle capacità possedute".

Il bando in scadenza il 31 maggio è rintracciabile al seguente link: https://www.comune.ercolano.na.it/index.php/vivere-la-citta/dati-generali/info-ed-eventi/3536-garanzia-giovani-avviso-per-l-attivazione-di-14-tirocini-riservato-a-persone-con-disabilita