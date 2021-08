La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania per piogge e temporali valevole dalle 8 alle 20 di domani mercoledì 25 agosto. Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati, si rileva, "da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulmini, possibili grandinate".

A questo quadro meteo è connesso un rischio idrogeologico di livello Giallo con possibili: - Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; - Inondazioni delle aree limitrofe a corsi d'acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); - Allagamenti di locali interra;ti e di quelli a pian terreno; - Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; - Caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni - Caduta di rami o alberi La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione alle aree interessate da incendi e di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti.