"Il nostro progetto politico va avanti, c'è tanta voglia di riformismo nel Paese. Italia Viva è pronta a dare voce a chi non si vede rappresentato da un dualismo sovranismo vs. populismo, per questo abbiamo voluto simbolicamente dare il via al tesseramento in Campania partendo da Ercolano" - è quanto dichiarano in una nota congiunta Vittoria Nallo e Ciro Buonajuto rispettivamente responsabile nazionale del tesseramento e portavoce nazionale di Italia Viva a margine di una iniziativa tenutasi nella mattinata di sabato nella città di Ercolano.

"Continuiamo a dare forma e sostanza ad un progetto politico che parla il linguaggio della concretezza e del pragmatismo, nato per fare le riforme, come l’elezione diretta del presidente del Consiglio che vuole ridare voce ai cittadini soprattutto in una fase storica dove la disaffezione al voto è sempre più preoccupante" - concludono Nallo e Buonajuto.

Per l'ex sindaco di Afragola e esponente di Italia Viva, Domenico Tuccillo l'avvio del tesseramento "rappresenta un’occasione per confrontarsi sui temi strategici che riguardano la regione Campania e la città metropolitana di Napoli".