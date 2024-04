Per Guida si tratta del terzo derby di Roma in carriera. I precedenti sono favorevoli alla Lazio , consierati il pareggio per 1-1 del primo settembre 2019 e la vittoria dei biancocelesti per 3-2 del 26 settembre 2021. All'Olimpio, Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Perrotti . Il quarto uomo sarà Fabbri , mentre al Var ci saranno Irrati e Maresca .

Derby di fuoco quello che si appresterà a dirigere il torrese Marco Guida sabato 6 aprile all'Olimpico di Roma. Il fischietto oplontino eè stato chiamato a dirigere dal designatore Rocchi, la stracittadina che vale un pass per l'Europa.

Per Guida si tratta del terzo derby di Roma in carriera. I precedenti sono favorevoli alla Lazio, consierati il pareggio per 1-1 del primo settembre 2019 e la vittoria dei biancocelesti per 3-2 del 26 settembre 2021. All'Olimpio, Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Perrotti. Il quarto uomo sarà Fabbri, mentre al Var ci saranno Irrati e Maresca.

