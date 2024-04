Un anno da incorniciare per l'arbitro oplontino Marco Guida e la sezione di Torre Annunziata. Dopo aver diretto in maniera brillante gli ottavi di finale di Champion League a Parigi e il quarto di finale tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, un altro tassello importantissimo si aggiunge alla splendida carrieda di Guida che è stato selezionato dalla Uefa per dirigere le gare dell'europeo 2024 in programma in Germania.

La lista è stata comunicata dalla UEFA questa mattina ed è il risultato di un grande percorso che ha visto Marco affermarsi negli ultimi anni non sono in Italia, dove è ritenuto uno degli arbitri più affidabili dal designatore Rocchi ma anche a livello internazionale, e la convocazione per Euro 2024 ne è la conferma.

Marco Guida rappresenterà l'Italia con il suo collega veneto Daniele Orsato, decano degli arbitri italiani, per il quale l' europeo potrebbe essere l'ultimo appuntamento internazionale.

In questo giorni Marco, che è sempre a disposizione dei giovani arbitri della sua sezione, tra un allenamento e l'altro sta affiancando il presidente Gianluca Mertino nella formazione dei futuri arbitri della sezione di Torre Annunziata, a dimostrazione della sua disponibilità e voglia di mettersi sempre a disposizione della sua sezioen di appartenza,