Marco Guida designato per il match di cartello della Serie A Inter – Lazio in programma domenica 30 aprile alle 12.30. Il fischietto di Torre Annunziata dirigerà la partita che potrebbe regalare, in caso di vittoria del Napoli e la sconfitta (o non vittoria) della Lazio, la certezza aritmetica dello scudetto ai partenopei. Calcio. Marco Guida torna in serie A Il fischietto oplontino finalmente in massima serie dopo gli infortuni

Saranno Galetto e Di Iorio gli assistenti, quarto uomo Pairetto. Al var Chiffi e Ayroldi.