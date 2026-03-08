Non è più calcio quello che ormai da settimane va in scena sui campi dilettantistici in Campania.

Gli utlimi episodi riguardano addirittura una gara di under14, quella giocata ieri pomeriggio al Comunale di Lettere tra Club Napoli e San Vito Positano. Sul finire della partita, un giovane calciatore del Club Napoli ha inseguito l'arbitro della gara, un suo coetaneo probabilmente, della sezione di Castellammare di Stabia, e lo ha colpito con un pugno sulla spalla, invenendo nei suoi confronti e nei confronti degli avversari costieri

Un episodio grave che mette ancora una volta in evidenza lo stato del calcio italiano ma soprattutto di quello campano dove ogni settimana si registrano continui episodi di violenza tra calciatori, dirigenti e spesso a farne le spese sono gli arbitri.

A Casola invece la violenza si è consumata a fine partita, con i calciatori della squadra locale di seconda categoria, che al termine della partita persa per 2 a 4 contro gli ercolanesi del CuS Vesevo, hanno aggredito vilmente i calciatori ospiti all'uscita del terrreno di gioco, colpendo alcuni di loro con calci e pugni. Addirittura la violenza da parte dei calciatori, ha coivolto anche gli spettatori ospiti, presenti sull tribune con donne e bambini a seguito. E' stato necessario l'intervento dei carabinieri della stazione di Gragnano per riportare la calma e per permettere ai vesuviani di lasciare l'impianto senza ulteriori conseguenze.

Scontri e rissa tra calciatrori si sono registrati ieri anche nella gara di prima categoria, giocata sempre a Casola tra Vico Equense e Lettere.

Un week end di ordinaria follia che ancora una volta macchia quello che dovrebbe essere solo sport ma che negli ultimi anni sta diventando solo uno sfogo per frustrati che sfogano sul terreno di gioco, spesso rimanendo impuniti, i loro atteggiamenti violent