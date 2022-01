Operare nel calciomercato è quasi come giocare al lotto: in molti casi bisogna sperare in una combinazione fortunata di fattori contingenti per riuscire nel colpo giusto. Tanti sono stati i campioni della storia del pallone che sono stati scoperti per caso, anche nella nostra Serie A. Ogni anno è possibile individuare almeno un paio di talenti che superano le aspettative nel rendimento e che magari erano stati ingaggiati semplicemente in qualità di rincalzi. Non sempre sono questi giocatori a fare la differenza, ma il loro contributo appare evidente nel giro di poco tempo e certifica il successo di un’operazione.

Partiamo dall’Inter, campione d’Italia nel 2021. Dopo l’addio di Conte e l’arrivo di un tecnico sicuramente meno esperto e vincente come Simone Inzaghi, le perplessità dell’ambiente nerazzurro non erano poche, soprattutto sul mercato. Lukaku e Hakimi, due perni della rosa scudettata, hanno fatto le valigie e il club ha dovuto sostituirli prontamente. Ebbene, Dumfries ha ripagato subito la fiducia sulla fascia destra, mentre Dzeko ha rispolverato quella vena realizzativa che aveva smesso di pulsare a Roma. A causa dei problemi cardiaci di Eriksen, il “Biscione” ha operato anche sulla trequarti puntando tutto su Hakan Calhanoglu, appena svincolatosi dai rivali del Milan. Ironia della sorte, il turco è andato a segno contro i rossoneri nel derby e dopo un avvio complicato sta trovando una buona continuità.

A metà campionato le mosse della società nerazzurra sembrano azzeccate. L’Inter si è laureata campione d’inverno dopo 19 giornate con 4 punti di vantaggio sul Milan e ben 7 sul Napoli. Anche le statistiche su reti e assist sorridono alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Nel dettaglio, nei passaggi vincenti il primato spetta all’Inter, con 32 assist alla base dei 49 gol totali, davanti ai 29 della Lazio e ai 26 di Napoli e Atalanta. È ampio anche il divario con i cugini rossoneri del Milan, alla fine del girone d’andata fermi a quota 21.

La Juventus, invece, nelle ultime sedute di calciomercato ha rinnovato ben poco la sua formazione titolare. Considerando che oggi manca quello che era un titolare fisso come Cristiano Ronaldo, l’unica vera novità tra i bianconeri è rappresentata da Manuel Locatelli, fresco campione d’Europa con la Nazionale italiana. Nemmeno l’ex Sassuolo, pagato in totale quasi 40 milioni, sembra però poter fare abbastanza per risolvere i problemi della “Vecchia Signora”, che oggi come oggi fatica anche ad assicurarsi un posto in Champions League. Più concreto il Milan: Donnarumma è stato prontamente rimpiazzato con Maignan, vincitore della Ligue 1 con il Lille, mentre in avanti è arrivato Giroud sia per far rifiatare sia per accompagnare Ibrahimovic. Le migliori soddisfazioni sono arrivate tuttavia con l’ex Crotone Junior Messias. In tutto i rossoneri hanno speso una ventina di milioni, al netto dei riscatti.

Anche il Napoli si è dato da fare, ma nel caso degli azzurri il colpo è arrivato a centrocampo. André Zambo Anguissa è stato prelevato dal Fulham in prestito con diritto di riscatto, ma ha dimostrato da subito di poter dire la sua in Serie A. La Lazio, invece, ha puntellato qua e là la rosa ottenendo tra l’altro per 3 milioni il ritorno di Felipe Anderson dal West Ham e prendendo Pedro dalla Roma, rivoluzionando il reparto offensivo. I giallorossi, dal canto loro, stanno godendo solo da poco dei frutti di Tammy Abraham, giunto dal Chelsea per 40 milioni.

Insomma, a quanto pare il mercato non smette mai di stupire e di entusiasmare gli amanti del calcio. La finestra invernale di gennaio è alle porte e non è escluso che nel prossimo futuro non arrivino altri giocatori particolarmente interessanti. Il campionato di Serie A sta riacquisendo il fascino di una volta ed è tornato ad essere meta preferenziale di molti campioni ed aspiranti tali.