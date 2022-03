“Sono in pagamento in queste settimane i contributi a fondo perduto e a favore del comparto florovivaistico della Campania previsti dalla Regione nell'ambito del piano socio economico post emergenza Covid-19” – ad annunciarlo è Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campania esprimendo il suo più vivo ringraziamento “per il lavoro puntuale portato avanti dagli uffici regionali e dalle associazioni di categoria nella raccolta delle istanze e nell'erogazione dei fondi”.

Un lavoro portato avanti in questi anni in maniera sinergica dallo stesso Consorzio, che come ricorda Malafronte: “ha svolto fin da subito un ruolo fondamentale di raccolta dei dati per quantificare il danno e ha permesso alla Regione Campania e alle associazioni di categoria di avere un quadro chiaro e dettagliato delle perdite, cha ha portato gli uffici regionali a poter calibrare gli aiuti anche rispetto alle perdite. Ancora una volta il presidente Vincenzo De Luca e l’assessorato all’agricoltura, guidato da Nicola Caputo, hanno dimostrato attenzione al nostro comparto. Una vicinanza che ci fa ben sperare anche rispetto ai progetti da mettere in campo nell’ambito del PNRR per la crescita e lo sviluppo del nostro settore”.