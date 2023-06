Campania in cima alle classifiche nazionali. I numeri di Pasquetta indicavano già un trend più che positivo per le sale regionali (Pompei era già la meta più gettonata d'Italia). La top 3 dei siti più visitati di ieri parla chiaro: Parco e area archeologici di Pompei in testa con 22.008 presenze. A seguire, la Reggia di Caserta con 10.680. Terzo posto per Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 10.339, i cui numeri sono al centro in un'impennata straordinaria negli ultimi mesi. Bene anche il Mann, che assieme alla mostra "Picasso e l'antico", ieri e fino a domani espone le opere di Lucio Dalla: 3724 le visite. Benissimo Palazzo Reale a Napoli, con 4.444 turisti e il Parco archeologico di Ercolano, con 3.885 ingressi. Tornando alla classifica nazionale, in quarta piazza, si trovano gli Uffizi (gallerie comprese), con 9.470 visite. Al quinto posto, il Colosseo e l'Anfiteatro Flavio (ieri aperti al pubblico partire dalle 14), con 8.439 presenze. In classifica figurano anche la Certosa e Museo di San Martino (2.026 ingressi) e il museo di Capodimonte (2.011), con la Madonna del Pesce di Raffaello vera e propria superstar. Bene anche parco e museo di Paestum e Velia, con 2.906 turisti.

La Campania è la prima regione d’Italia per numero di ingressi a musei e siti culturali. Pompei primo sito archeologico con 22mila presenze. Lo dimostrano i numeri forniti dal Ministero della Cultura che ha programmato l’accesso gratis ai visitatori in occasione della Festa della Repubblica.

Campania in cima alle classifiche nazionali. I numeri di Pasquetta indicavano già un trend più che positivo per le sale regionali (Pompei era già la meta più gettonata d'Italia). La top 3 dei siti più visitati di ieri parla chiaro: Parco e area archeologici di Pompei in testa con 22.008 presenze. A seguire, la Reggia di Caserta con 10.680. Terzo posto per Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 10.339, i cui numeri sono al centro in un'impennata straordinaria negli ultimi mesi. Bene anche il Mann, che assieme alla mostra "Picasso e l'antico", ieri e fino a domani espone le opere di Lucio Dalla: 3724 le visite. Benissimo Palazzo Reale a Napoli, con 4.444 turisti e il Parco archeologico di Ercolano, con 3.885 ingressi. Tornando alla classifica nazionale, in quarta piazza, si trovano gli Uffizi (gallerie comprese), con 9.470 visite. Al quinto posto, il Colosseo e l'Anfiteatro Flavio (ieri aperti al pubblico partire dalle 14), con 8.439 presenze. In classifica figurano anche la Certosa e Museo di San Martino (2.026 ingressi) e il museo di Capodimonte (2.011), con la Madonna del Pesce di Raffaello vera e propria superstar. Bene anche parco e museo di Paestum e Velia, con 2.906 turisti. Tra rebus e anagrammi, a Pompei la sfida degli enigmisti Dall'1 al 4 giugno in programma la 'Festa della Sibilla'

“Ieri, per la prima volta - ha sottolineato il ministro Sangiuliano - i musei e i parchi archeologici statali sono stati aperti gratuitamente in occasione della Festa della Repubblica. Si è trattato di un grande momento di unità nazionale che si è scelto di onorare anche nel nome di uno dei caratteri originali dell'Italia: il suo patrimonio culturale. Il grande successo di questa prima iniziativa inaugura un lungo fine settimana nel nome della cultura, che si concluderà con la domenica al museo del 4”.