"Cirielli ormai promette l'impossibile. L'ultima trovata - aumentare le pensioni minime con i fondi europei - è talmente irrealizzabile da sembrare una barzelletta. I fondi UE non possono essere utilizzati per pagare pensioni: le norme che regolano l'impiego delle risorse comunitarie sono chiarissime. Una misura come un contributo mensile aggiuntivo alle pensioni minime, finanziato con fondi regionali europei come FSE o FESR, è semplicemente impraticabile perché in contrasto con i vincoli di spesa dell'Unione. Lo sanno tutti, tranne evidentemente il candidato della destra in

Campania, che in questa campagna elettorale si sta arrampicando sugli specchi pur di raccattare qualche voto". Lo dichiara Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico.

"Siamo alla fiera delle illusioni: dal condono edilizio alle promesse fantasiose sulle pensioni, la destra continua a lanciare proposte a casaccio - inaccettabili nel primo caso, prive di qualsiasi fondamento giuridico nel secondo. È un modo

di fare politica irresponsabile, che offende l'intelligenza dei cittadini campani. Ma gli elettori non sono fessi: hanno già visto troppe volte la destra vendere sogni e lasciare dietro di sé solo macerie. La Campania ha bisogno di serietà, non di demagogia, né di candidati che trattano i fondi europei come un bancomat elettorale.» «Noi continueremo a parlare con chiarezza ai cittadini, presentando proposte credibili e realizzabili.

Agli slogan della destra rispondiamo con fatti, concretezza e rispetto della verità".