Quasi due ospedali su 10, tra pubblici e privati, sono rimandati sulla base della valutazione di criteri standard di qualità dell'assistenza. La maggioranza al Sud. Emerge dal Programma nazionale esiti 2025 di Agenas. Sono infatti state individuate 197 strutture - su 1.117 strutture di ricovero valutate - da sottoporre ad un processo di revisione della qualità tramite audit. Lo scorso anno erano 239: 68 di tali strutture hanno superato la criticità, mentre 26 nuove strutture sono state identificate quest'anno. Le rimandate sono soprattutto in Campania (51) e Sicilia (43). Zero in Valle d'Aosta, nella provincia di Trento e in Umbria.

"Il livello di assistenza ospedaliera è migliorato ma restano delle criticità, principalmente dovute al divario ancora presente tra il Nord ed il Sud del Paese ma anche tra le aree cittadine e quelle periferiche". Lo ha sottolineato il commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), Americo Cicchetti, in occasione della presentazione al ministero della Salute del Programma nazionale esiti (Pne) 2025. "Un altro aspetto da monitorare ed indagare - ha spiegato Cicchetti - è quello delle liste di attesa anche negli ospedali per interventi chirurgici. Attualmente si monitorano le liste di attesa per l'attività ambulatoriale. Ora svilupperemo un sistema per monitorare anche le liste di attesa per le attività in ricovero". Quanto agli esiti delle strutture, "le eccellenze vanno comunque ricercate e vi sono infatti delle eccezioni - ha rilevato Cicchetti -. Ad esempio vi sono strutture con livelli alti anche in Campania, Puglia e Basilicata. Le eccellenze non sono solo al Nord". Il commissario Agenas ha quindi sottolineato l'importanza dello strumento Pne: "Laddove ci sono infatti standard di organizzazione, tecnologici e professionali comuni e validi per tutti, il sistema - ha concluso - migliora globalmente".