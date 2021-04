La Lombardia spera, la Campania no. Domani il ministro Speranza deve decidere sulle restrizioni delle regioni e non è in vista alcun allentamento per la Campania a causa dell'indice di contagio sopra 1,25. Inutili le proteste di commercianti, ristoratori e parrucchieri ormai chiusi da settimane. Sulle riaperture drastico anche De Luca.

"Riaperture?Difficili senza immunizzare tutti Ieri abbiamo avuto 630 morti, un bilancio di guerra. "Fino a che non avremo immunizzato tutti i cittadini sarà difficile far partire le attività economiche. Tutti vorremmo accelerare i tempi delle riaperture ma ieri abbiamo avuto 630 morti, un bilancio di guerra". Lo ha detto il presidente della Regione Campania a margine di una visita a Sant'Angelo dei Lombardi. "Dobbiamo stare attenti - ha detto De Luca - stiamo combattendo, dobbiamo stringere i denti".