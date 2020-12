Campania diventa zona arancione. Allentate le misure anti Covid. È quanto si legge in una nuova ordinanza, che sarà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in serata. Nuove regole in vigore da domenica 6 dicembre. Dunque la Campania cambia colore dopo tre settimane e passa da zona rossa, ad alto rischio Covid, a zona arancione, a rischio moderato-alto. Ecco cosa cambia Riaprono i negozi e i centri estetici. Si potrà tornare ad uscire di casa e muoversi all'interno del proprio Comune senza dover portare l'autocertificazione. Resta, però, il coprifuoco. Dalle ore 22 alle 5 tutti a casa, salvo motivi di lavoro, necessità o salute. Restano vietati anche gli spostamenti da un Comune all'altro, oltre a quelli tra province e regioni. Potranno riaprire tutti i negozi, ad eccezione di bar e ristoranti che potranno continuare a fare asporto e consegne a domicilio. I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Altra novità è che il monitoraggio sulla classificazione nell'area sarà ogni 7 giorni e non più ogni 14. Quindi si potrà cambiare colore ogni settimana, già a partire da venerdì prossimo. Per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, il premier Conte ha già annunciato delle misure più stringenti per le festività natalizie, in vigore in tutta Italia, che diventeranno ancora più rigorose nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.