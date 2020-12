"A tavola a Natale solo con chi viviamo. So che è una sofferenza, ma è necessaria". Rivolge più di un appello, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in vista delle prossime festività natalizie. "Limitiamoci ad avere incontri solo con i familiari conviventi - dice in diretta Fb - sarebbe un atto di responsabilità soprattutto per i nostri anziani, figli. Cerchiamo di avere la forza per resistere e capire che abbiamo davanti tempi difficili, noi in Campania più di tutti". De Luca sottolinea che "ancora oggi a Napoli abbiamo un migliaio di contagi al giorno, abbiamo una situazione difficile nell'area metropolitana e anche nel Casertano". "Solo due mesi fa abbiamo affrontato una ondata di contagi per aver aver rimescolato in estate l'Italia - ha concluso - noi siamo più a rischio degli altri, per tasso di abitanti, congestione di alcune zone, dobbiamo stare attenti"