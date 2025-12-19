Campania, De Luca: 'Grazie a noi nuova giunta può non far niente per 3 anni'
'Corretto richiamare quanto fatto e positivo che si continui il lavoro'
19-12-2025 | di Redazione
La definisce una "operazione di trasparenza" ma Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, nella consueta diretta Fb mette in chiaro che "se la nuova giunta regionale si limitasse soltanto a concretizzare le cose che sono in corso e che abbiamo programmato avrebbe da lavorare per almeno tre anni senza fare niente". "Se soltanto non ci si distrae e si dà attuazione alle cose che abbiamo già programmato deciso, finanziato - sottolinea - in qualche caso appaltato, la Campania può avere tre anni di serenità e il governo regionale può avere tre anni di lavoro finanziato e impostato".
Ribadisce che commenterà "quando si faranno le scelte sulla giunta e altri incarichi istituzionali". Ma nel frattempo De Luca chiama in causa tre episodi "importanti e positivi": l'appovazione da parte della Unione europea della modifica del Fesr, lo sblocco per l'apertura del centro per l'autismo di Valle di Avellino e l'inaugurazione nuova stazione dell'Eav a Castellammare di Stabia. "Tre episodi - dice De Luca - che attengono alla programmazione fatta dalla precedente giunta regionale, è importante che si concretizzino questi episodi . Lo dico non solo perchè è corretto richiamare il lavoro che è stato fatto ma perché è positivo che questo lavoro vada avanti e sarà merito anche della nuova giunta. Tutto qui, una operazione di trasparenza ma anche di apprezzamento per le cose che si vanno a completare". "La giunta che sarà nominata ha la fortuna di avere ereditato un programma di opere in corso che dà lavoro per almeno tre anni - ha concluso - quando ci siamo insediati noi, non abbiamo avuto questa fortuna".
