La definisce una "operazione di trasparenza" ma Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, nella consueta diretta Fb mette in chiaro che "se la nuova giunta regionale si limitasse soltanto a concretizzare le cose che sono in corso e che abbiamo programmato avrebbe da lavorare per almeno tre anni senza fare niente". "Se soltanto non ci si distrae e si dà attuazione alle cose che abbiamo già programmato deciso, finanziato - sottolinea - in qualche caso appaltato, la Campania può avere tre anni di serenità e il governo regionale può avere tre anni di lavoro finanziato e impostato".

Ribadisce che commenterà "quando si faranno le scelte sulla giunta e altri incarichi istituzionali". Ma nel frattempo De Luca chiama in causa tre episodi "importanti e positivi": l'appovazione da parte della Unione europea della modifica del Fesr, lo sblocco per l'apertura del centro per l'autismo di Valle di Avellino e l'inaugurazione nuova stazione dell'Eav a Castellammare di Stabia. "Tre episodi - dice De Luca - che attengono alla programmazione fatta dalla precedente giunta regionale, è importante che si concretizzino questi episodi . Lo dico non solo perchè è corretto richiamare il lavoro che è stato fatto ma perché è positivo che questo lavoro vada avanti e sarà merito anche della nuova giunta. Tutto qui, una operazione di trasparenza ma anche di apprezzamento per le cose che si vanno a completare". "La giunta che sarà nominata ha la fortuna di avere ereditato un programma di opere in corso che dà lavoro per almeno tre anni - ha concluso - quando ci siamo insediati noi, non abbiamo avuto questa fortuna".