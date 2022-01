C'è chi viene curato in auto e chi in ambulanza. Tanti i pazienti in fila in attesa di un posto al Cotugno nella giornata di ieri.

Pieno da giorni l'ospedale non ha più posto per chi con il Covid ha bisogno delle cure in ospedale. La giornata dell'Epifania nera sul fronte dei ricoveri. Non va meglio negli altri ospedali della Campania. Effetto del notevole aumento dei contagi dopo le festività di Natale.

L'Ordine dei Medici della Campania ha chiesto al premier Draghi di assumere provvedimenti: "Tra poco saremo costretti a scegliere chi curare e chi no. Siamo al codice nero".