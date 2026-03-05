In Campania nel 2024 sono stati registrati 9.812 furti in abitazione, con un incremento del 9,4% rispetto all'anno precedente. Il numero di episodi, pari a 17,6 furti ogni 10.000 abitanti, resta comunque al di sotto della media italiana di 26,4, collocando la regione al 14° posto a livello nazionale. Le province: Napoli tra le prime per numero assoluto, calo nel primo semestre 2025; Caserta in diminuzione, Salerno stabile. Per quanto riguarda le rapine in abitazione, ovvero intrusioni che implicano l'uso della violenza contro i presenti, nel 2024 in Campania si contano complessivamente 166 episodi, pari a 3 ogni 100.000 abitanti. Per incidenza sulla popolazione, la regione si colloca al 7° posto nella graduatoria nazionale, a pari merito con la Basilicata.

È quanto emerge dalla quarta edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Guardando al medio periodo, tra il 2019 e il 2024 l'andamento dei furti in abitazione in Campania risulta in aumento, con una variazione del +11,9%. Nel primo semestre 2025 si osserva però un'inversione di tendenza: tra gennaio e giugno i furti denunciati sono 3.619, in riduzione del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2024,

quando erano 4.302.

Nel 2024 la provincia di Napoli registra 4.189 furti in abitazione, collocandosi al 6° posto tra le province italiane per numero assoluto di casi, con un incremento del 3,7% rispetto al 2023. Nel primo semestre 2025, in linea con il trend regionale, si osserva tuttavia un'inversione di tendenza: i casi scendono a 1.631, in calo del 14,3% rispetto ai 1.902 dello stesso periodo del 2024.

Anche la provincia di Caserta registra una flessione significativa: nel primo semestre 2025 i furti in abitazione sono 706, in diminuzione del 23,8% rispetto ai 926 del primo semestre 2024.

Diversa la situazione a Salerno, dove il fenomeno rimane sostanzialmente stabile: 760 furti nel primo semestre 2025 contro i 751 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una variazione minima del +1,2%.

Nel 2025, l'indice Censis-Verisure ha misurato il grado di sicurezza, reale e percepita, delle diverse regioni italiane rispetto agli eventi pericolosi che possono accadere all'interno delle mura domestiche e la Campania si è posizionata al 19° posto, confermando la stessa posizione del 2024.