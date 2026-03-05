In regione incontro tra il gruppo consiliare del Pd e l'assessore Andrea Morniroli. Il confronto su politiche sociali, attenzione alle vulnerabilità, contrasto alla povertà e sostegno alle fragilità. Un confronto su priorità, obiettivi strategici ed attività messe in campo in questo primo scorcio della nuova legislatura guidata da Roberto Fico.

"La riunione ha rappresentato un momento di approfondimento e condivisione sulle politiche sociali regionali, con particolare attenzione alle misure rivolte a famiglie, persone con disabilità e soggetti in condizioni di vulnerabilità, oltre che al rafforzamento dei servizi territoriali e socio-sanitari e al ruolo degli enti locali nella rete di welfare.

Piena condivisione del metodo di lavoro e dell’approccio adottato, fondato sull’ascolto dei territori e su un dialogo costante con amministrazioni locali, realtà del terzo settore e operatori del sistema socio-assistenziale. Un percorso che punta a costruire politiche sociali sempre più efficaci e aderenti ai bisogni reali delle comunità.

Il confronto si inserisce nella logica di rendere sempre più efficace il raccordo tra Giunta e Consiglio regionale, per assicurare programmazione condivisa e monitoraggio continuo delle misure della Regione Campania. Quello con l’assessore Morniroli apre il ciclo di incontri che il gruppo consiliare del Pd intende promuovere con gli esponenti della giunta regionale con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra esecutivo ed assemblea legislativa.

E' questo l'unico modo per dare vita a politiche che siano davvero aderenti alle esigenze delle nostre comunità. Impegno, cura, attenzione ai territori". conclude il gruppo del Pd.