"Intanto vediamo i risultati elettorali, io credo che le forze politiche debbono avere un protagonismo importante, le persone devono essere di qualità, di competenza, che condividano in pieno il programma che ci siamo dati. La guida politica chiaramente sarà la mia". Così Roberto Fico, neo governatore della Campania ha risposto a chi gli ha chiesto cosa ha in mente per la costituzione della nuova giunta regionale.

Quanto al primo provvedimento della giunta campana targata Fico, risponde così: "Uscirei dalla logica del primo provvedimento - la risposta del neo governatore della Campania - come da quella dei primi 100 giorni, perché sembra come se le cose fossero spacchettate, invece oggi è tutto collegato. Dobbiamo far crescere tutta la Campania".

"Un investimento importante - sottolinea Fico - dovrà essere nelle aree interne, nella sanità pubblica e quindi nella medicina territoriale, nel trasporto, nel diritto alla casa. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti, altrimenti è solo un po' di comunicazione ma noi dobbiamo lavorare seriamente".