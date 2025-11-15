"È stata pubblicata oggi la sentenza del Tribunale Amministrativo che annulla il diniego del ministero della Salute alla fuoriuscita dal Piano di Rientro.

Una sentenza di valore straordinario che riconosce le buone ragioni della Regione Campania, che da due anni si batte per uscire dal Piano di Rientro avendo raggiunto tutti gli obiettivi previsti". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il Tar della Campania ha diffidato il ministero della Salute a far uscire immediatamente la Campania dal piano di rientro. Si tratta di una "notizia straordinaria per la sanità campana - dice il presidente Vincenzo De Luca a Salerno - avevamo fatto ricorso al Tar contro il ministero della Salute che teneva bloccata la Campania in un piano di rientro senza alcun motivo. Un successo straordinario e una sconfitta per quelli che non hanno applicato criteri oggettivi, pensando di usare la sanità per ricatto politico. Hanno perduto la battaglia della Campania, ha vinto l'interesse delle nostre famiglie".

"Un diniego - aggiunge il governatore - che ha penalizzato in modo grave la sanita della nostra regione, le strutture convenzionate, e che è stato usato in maniera strumentale in relazione alla chiusura dei punti nascita nelle realtà al di sotto dei 500 parti l'anno". De Luca parla di un "risarcimento che arriva a conclusione di 10 anni di lavoro straordinario della Regione sulla sanità campana, che afferma l'uguaglianza del diritto tra tutte le regioni d'Italia e ora consente di utilizzare anche fondi di bilancio regionale al di là dei tetti di spesa nazionali, per potenziare i servizi per le nostre comunità".